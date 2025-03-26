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        Türkiye'nin önemli mobilya merkezlerinden İnegöl'e yabancı yatırımcılar da ilgi gösteriyor

        MUSTAFA BİKEÇ - Farklı ülkelerden Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen çok sayıda yabancı yatırımcı mobilya üretimi ve ihracata katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:03
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        Türkiye'nin önemli mobilya merkezlerinden İnegöl'e yabancı yatırımcılar da ilgi gösteriyor
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        MUSTAFA BİKEÇ - Farklı ülkelerden Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen çok sayıda yabancı yatırımcı mobilya üretimi ve ihracata katkı sağlıyor.

        Türkiye ve dünyanın dört bir yanında iç mekanları süsleyen İnegöl mobilyası, ilçedeki 4 binin üzerinde atölye ve fabrikada üretiliyor. İlçede yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlayan mobilya sektörü, yabancı yatırımlarla büyüyor.

        Fas, Mısır, Lübnan, Türkmenistan, Irak, Suriye, Afganistan, Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelerek yatırım için İnegöl'ü tercih eden girişimciler, ilçenin istihdamına ve ihracatına katkı sağlıyor. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasına kaydı bulunan 70 yabancı firma yıllık 3,5 milyon doları aşkın ihracat yapıyor.

        - "Hem İnegöl mobilyasına hem de ihracata değer katıyorlar"

        İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, odaya bağlı 1800 üyenin 70'inin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

        İnegöl'ün yurt içi ve yurt dışından birçok yatırımcının ilgisini çektiğini anlatan Ayhan, "Hem İnegöl mobilyasına hem de ihracata değer katıyorlar. İnegöl'ün bir çekim gücü, marka değeri olduğu için buraya yatırımlar hem yurt içinden hem yurt dışından her zaman olmaktadır." dedi.

        Ayhan, üreticilerin İnegöl'ü hem lojistik ağının geniş olması hem de ham madde olması nedeniyle tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Suriye, Fas, Mısır, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Rusya'dan gelip burada işveren olan üyelerimiz bulunmaktadır. Bunlar hem üretime hem ihracata katkıları olan, artık ülkemizde iş yeri açma ruhsatını alan kişilerdir. Yurt dışının yanı sıra yurt içinden de artık 'İnegöl mobilyası' markasından faydalanmak, müşteriye daha kolay ulaşmak için yatırımcılar gelmekte. İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Ankara gibi birçok şehrimizden İnegöl'e yatırımcılar geliyor."

        İlçeye gelenlerin çoğunun mobilyadan anladığını ve üretimde çok başarılı olduğunu dile getiren Ayhan, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında da kayıtlı birçok yabancı uyruklu bulunuyor. İnegöl markasıyla müşterilere daha kolay ulaşabiliyorlar. İnegöl çekim gücü oluşturduğu için burayı tercih ediyorlar. İlçenin mobilya üretimine yüzde 5 dolayında katkıları oluyor. Sayılarımız onu gösteriyor." diye konuştu.

        Ayhan, yabancı firmaların ağırlıklı olarak Orta Doğu'ya ürün gönderdiğini anlatarak, "Afrika ve Avrupa'ya da ürünleri gönderiyorlar. Bunun yanında İnegöl artık dünyada bilindik bir marka olduğu için ABD pazarı da bizi yeni yeni keşfetmeye başladı. Biz İnegöllüler de 2 yıldır ABD'de mobilya fuarı düzenlemekteyiz. En son şubat ayında düzenlediğimiz fuara 45 firmamız katıldı. İleriki yıllarda İnegöl'ün daha fazla ihracat daha fazla istihdam sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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