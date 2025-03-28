İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dolayısıyla yoğunluk başladı
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Emniyet ve jandarma ekiplerince de tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.
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