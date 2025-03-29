Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 21:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Bursa-Ankara karayolu Terminal mevkisinde seyir halinde olan Seracettin D. (44) yönetimindeki 16 SYJ 39 plakalı otomobile, arkadan gelen Kartal T. (33) yönetimindeki 16 AZD 872 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kartal T, seyir halinde olan Kemal B. (36) yönetimindeki 35 DTA 91 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        Kaza sonucunda, Kartal T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Bahriye T. (57) ve Berke Ç. (20) ile diğer otomobil diğer otomobildeki yolcu Yasemin D. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin CANLI anlatımı ve istatistikleri
        Dev derbinin CANLI anlatımı ve istatistikleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler

        Benzer Haberler

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde 125 bin kişiyi iftarda buluşturdu
        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde 125 bin kişiyi iftarda buluşturdu
        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan kadınlara özel iftar programı
        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan kadınlara özel iftar programı
        Bursa'da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebe...
        Bursa'da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebe...
        Yangın, kar motorlarının yakıt dolu depolarının infilakıyla tüm oteli sarmı...
        Yangın, kar motorlarının yakıt dolu depolarının infilakıyla tüm oteli sarmı...
        Ramazan Bayramı'nda denizlerin güvenliği Sahil Güvenlik ekiplerine emanet
        Ramazan Bayramı'nda denizlerin güvenliği Sahil Güvenlik ekiplerine emanet
        Otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı
        Otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı