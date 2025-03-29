Bursa'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kaza sonucunda, Kartal T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Bahriye T. (57) ve Berke Ç. (20) ile diğer otomobil diğer otomobildeki yolcu Yasemin D. (39) yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kartal T, seyir halinde olan Kemal B. (36) yönetimindeki 35 DTA 91 plakalı minibüs ile çarpıştı.

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