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        Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin Bursa'da açıklamalarda bulundu:

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin, "Yolsuzluk soruşturmalarından da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar, miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla alışkanlık olarak konuşuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:16
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        Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin Bursa'da açıklamalarda bulundu:
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        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin, "Yolsuzluk soruşturmalarından da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar, miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla alışkanlık olarak konuşuyor." dedi.

        Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili bazı ifadeler kullandığını söyledi.

        Bir bayram gününde Özel'in "nahoş" açıklamalar yaptığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

        "Seviyeyi bu kadar düşürmesi, milletimizin takdirine bırakacağımız bir husus. Kendisi, bizim çarpıtmalar yaptığımızı, 23 senenin sonunda farklı tutumlar içerisinde bulunduğumuzu ifade etmiş. Bir miting alanı tartışması üzerinden polemik çıkarmaya çalışmış. Hava fotoğrafları, insanların çekilmiş fotoğrafları var ve o hava fotoğrafıyla, o meydanda kaç kişinin toplanabileceği, aslında matematiğin bir konusu. Orada metrekareler belli. Temel matematik bilgisi olan, yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes aslında o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını maalesef örtmeye çalışıyor."

        Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar, miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar. Ben, kendisine tekrar şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim, harita mühendisleri odasından bahsetmiş. Sadece Türkiye'de değil, istiyorsa İngiltere'deki harita mühendisleri odasına da benim yayınladığım hava fotoğraflarını gönderebilir. O alana kaç kişi sığabilir, kaç insan o mitinge katılabilir bunun hesaplamalarını yapabilir. Sayın Özgür Özel aslında genel başkan olduktan sonra ayağı kırıldığında 'Ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım.' demişti. O yalandan başlayarak seri halde yalan söylemeye devam ediyor. Nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta 11 saatte tek tek oy kullanamazsa o miting alanına da 2,2 milyon kişinin gelmesi, mümkün değil. Bir genel başkana yalan söylemek, yakışmıyor. Aslında bu tartışma, haritacılar mühendisleri odasının bir konusu değil, tabipler odasının bir konusu. Kendi yalanlarını eğer tabipler odasına sorarsa belki kendilerinden teyit alabilir."

        Varank, siyaset yaparken her zaman millete doğruları söylemek gerektiğini, sayıları abartarak, çarpıtarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olunamayacağını vurgulayarak, "Kendisine tavsiyem, sadece Türkiye’deki değil, istiyorsa, İngiltere'deki harita mühendisleri odasını yanına alsın benim yayınladığı fotoğraflarda kaç kişi var, bunun hesaplamasını yaptırsın." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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