Bursa'da 4 gündür aranan kişi ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Keskin (34) olduğunu tespit etti. Keskin'in 4 gün önce evden ayrıldığı, kendisine ulaşamayan ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.