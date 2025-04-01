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        Bursa'da servis minibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:17
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        Bursa'da servis minibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde Muharrem B. idaresindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, daha sonra yön belirleme levhası direğine çarpıp devrildi.

        Devrilen servisin sürücüsüyle içinde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi'nin İstanbul istikameti, servis minibüsünün kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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