Bursa'da Atatürk büstünü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi.
Araştırmaların ardından harekete geçen polis, A.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki ifadesinde Atatürk büstünü hurdacıya sattığını anlattı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, A.A'nın okul bahçesine girdikten sonra Atatürk büstüne doğru yürüdüğü anlar yer aldı.
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