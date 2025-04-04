Bursa'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, hakkında dolandırıcılık ve tutuklunun kaçması suçlarından 19 kaydı bulunan, ayrıca kesinleşmiş 25 yıl 9 ay hapis cezası olan Ö.K'yi (26) bulma çalışmaları sonuç verdi.

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