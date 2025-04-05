Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Tolga Edis
Bursaspor Yörsan: Julius 14, Michineau 8, Grantham 15, Sharma 13, Sarper David Mutaf 10, Brown 6, Ömer Utku Al 7, Vladimir 12, Berkay Candan 6
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 13, Needham 24, Berk Uğurlu 21, Sleva 20, Terry 6, Allman 20, Plavsic 6, Yiğit Arslan 3, Morgan 8, Ahmet Ata Özbek
1. Periyot: 24-27
Devre: 40-61
3. Periyot: 67-94
Beş faulle çıkan: 30.23 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)
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