MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ramazanda 71 mahallede etkinlik düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın ramazan ayında 71 mahallede etkinlik gerçekleştirdiği bildirildi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca her gün düzenlenen programlarla vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.

Ramazan boyunca ilçenin 71 mahallesinde gerçekleştirilen teravih buluşmaları, spor kulübü ve ev ziyaretleriyle vatandaşların talep ve önerileri dinlenildi.

MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, "Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı olarak ramazan ayının manevi atmosferini hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik ve beraberliğin pekiştiği bu mübarek ayda, ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem gönüllere dokunduk hem de sorun ve taleplerini dinledik." ifadesini kullandı.

Taşçı, sadece seçim döneminde değil, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini vurguladı.