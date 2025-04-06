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        Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı

        Bursa'da otizmli çocuklar ve aileleri, mavi balonlarla süslenen "vosvoslarla" şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:10
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        Bursa'da otizmli çocuklar "vosvoslarla" şehir turu attı
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        Bursa'da otizmli çocuklar ve aileleri, mavi balonlarla süslenen "vosvoslarla" şehir turu attı.

        Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bursa Otizm Derneği ve Vos Garage 16 tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen farkındalık konvoyuyla otizme dikkat çekildi.

        Otizmli çocuklar ve aileleri, süslenen "vosvoslarla" renkli görüntülere sahne olan şehir turu attı.

        Beşevler Meydanı'ndaki etkinliğe katılan Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal​, her zaman otizmli çocukların yanında olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Etkinlik, şehir turundan sonra başlangıç noktasında hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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