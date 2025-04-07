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        Bursa'da "12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı

        Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunuyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 21:59 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:16
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        Bursa'da "12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başladı
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        Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunuyla başladı.

        Devlet Tiyatrolarının 11 bölgeden 28 oyuna ev sahipliği yaptığı festivalde, 10 gün boyunca 12 sahnede, 35 oyun ve toplamda 78 temsil sahnelenecek.

        Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 7 oyunla Balkan coğrafyasının kültürel derinliği ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği tiyatroseverlere aktarılacak.

        Etkinlikte ayrıca çocuk oyunları ve atölyeler de yer alacak.

        - "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi

        Festival açılışındaki "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyununda, DT Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın performansı seyircinin beğenisini kazandı.

        Yönetmenliğini Tayfun Güneyer'in üstlendiği ve Gordon Greenberg ile Steve Rosen'in kaleme aldığı oyun, dekoru ve ışık tasarımı, kostümleri ve dinamik sahne performanslarıyla dikkat çekti.

        - "Farklı hikayelere yolculuk edeceğiz"

        DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın evrensel diliyle buluşmak, farklı kültürlerin hikayelerine tanıklık etmek ve tiyatronun büyüsünü paylaşmak için burada olduklarını söyledi.

        Bu özel festivali seyircilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başer, şöyle konuştu:

        "Bu sadece sahne etkinliği değil aynı zamanda kültürlerin, duyguların ve sanat anlayışlarının kucaklaştığı büyük bir buluşmadır. Sanatçılarımızın rehberliğinde düzenlenecek atölyelerle tiyatro sevgimiz sahne dışına taşacak. Festival boyunca hep birlikte farklı hikayelere yolculuk edeceğiz. Tiyatronun o birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz. Bursa'nın tarihi dokusunda, tiyatronun büyüsünü hep birlikte deneyimlemek için perdeler açılıyor, ışıklar sahneye düşüyor ve sanat konuşmaya başlıyor. Herkesi bu büyülü dünyanın ortağı olmaya davet ediyoruz."

        Programa, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, kent protokolü ve tiyatroseverler de katıldı.

        Tiyatro dünyasına uzun yıllar emek veren isimleri onurlandırmak amacıyla verilen "Emek Ödülü" bu yıl Ayşe Emel Mesci'ye programda takdim edildi.

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