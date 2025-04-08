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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

        Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:54
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, İnegöl ve Mudanya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Uyuşturucu serasına çevrilen adreslerde yapılan aramalarda, 24 kilogram skunk, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 11 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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