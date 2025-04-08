Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu serasına çevrilen adreslerde yapılan aramalarda, 24 kilogram skunk, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 11 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 bin lira ele geçirildi.

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