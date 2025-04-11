Birlik Vakfı Bursa Şubesince "21. Yüzyılda Batı'da Türk-İslam Algısı" konulu konferans düzenlendi

Bursa'da, Birlik Vakfı Bursa Şubesince "21. Yüzyılda Batı'da Türk-İslam Algısı ve Türk Dış Politikasının Ülke İmajına Katkısı" konferansı düzenlendi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin Murad Hüdavendigar İmareti Salonu'nda "Cuma Meclisi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Batı'da özellikle 21. yüzyılda İslamofobinin arttığını söyledi.

Ulağlı, son zamanlarda Türkiye'nin Batı'daki imajının hızla yükseldiğine değinerek, "21. yüzyıla girdiğimiz andan itibaren Türk imajında bir değişiklik oldu, Türk ve İslam imajında ama özellikle 2024 yılından itibaren işlerin rengi değişmeye başladı." diye konuştu.

Söz konusu değişimin nedenlerinden bahseden Ulağlı, şunları söyledi:

"Daha önceden aşağılanan, hor görülen Türk imajında ciddi bir değişiklik başladı, artık Türk imajının daha da güçlendiğini görüyoruz. Türkiye ile ilgili 21. yüzyılın bu çeyreğinde ne değişti? Siyasette şöyle bir madde vardır, güç saygı uyandırır. Türkiye'nin pasaportunun itibarının yükselişe geçmesinin nedeni, savunma sanayisinde yüzde 90'a varan yerlilik. Bunun tüm dünyada etkisini bugün diplomaside görüyoruz, uluslararası ilişkilerde görüyoruz, ekonomide görüyoruz, politikada görüyoruz ve iç siyasette biz bunun etkisini görüyoruz."