Bursa'da "Nereye" tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Nereye" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Sanat Merkezi'nde, Hüseyin Alp Tahmaz'ın kaleme aldığı ve Volkan Özgömeç yönettiği oyun, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Oyunda Ali Çelik, Kerem Paşaoğlu, Enes Daniş, Murat Aslan, Refiye Genç Çoldur, Merve Erdoğan Carim, Alparslan Çağlar, Burak Aksak ve Özen Çağla Akın performans sergiledi.

Oyun, savaşın, terörün ve ekonomik krizin kıskacında ezilmekte olan az gelişmiş ülke insanlarının, kaçak göçmen olarak zengin batı ülkelerine giderken yaşadıkları olayları trajikomik bir yol hikayesi olarak anlatıyor.