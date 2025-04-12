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        Bursa'da "Lysistrata" tiyatro oyunu sahnelendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Lysistrata" adlı oyun izleyicisiyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 02:21 Güncelleme: 12.04.2025 - 02:21
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        Bursa'da "Lysistrata" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Lysistrata" adlı oyun izleyicisiyle buluştu.

        İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Barış Erdenk yönetti.

        Sahnede Fulya Ülvan, Ebru Aytürk, Sevi Demirçivi, Çiğdem Aygün ve Melodi Özkazanç gibi oyuncular performans sergiledi.

        Oyun, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta'nın arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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