Anadolu Ateşi Bursa'da sanatseverlerle buluştu
Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi dans topluluğu, Bursa'da sahne aldı.
Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi dans topluluğu, Bursa'da sahne aldı.
Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen topluluk, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.
Zaman zaman grubun seyirciyle birlikte tempo tutarak sergilediği performans büyük beğeni topladı.
Gecenin sonunda Anadolu Ateşi ekibi, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.