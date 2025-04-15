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        İnegöl'de Kütahyalılar Gecesi düzenlendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kütahyalılar Gecesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:57
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        İnegöl'de Kütahyalılar Gecesi düzenlendi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kütahyalılar Gecesi gerçekleştirildi.

        İnegöl Kütahyalılar ve Domaniçliler Derneği tarafından düzenlenen gecede Mehmet Yiğit, Avni Akyol, Emre Engin ve Serkan Akyel türküler seslendirdi.

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinden gelen halk oyunları ekibinin sunduğu gösteri de ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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