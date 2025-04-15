Karacabey'de trafik ekiplerinden motosikletlilere denetim

Ekipler, eksiklikleri bulunan sürücülere toplam 52 bin 853 lira ceza kesti, 1 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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