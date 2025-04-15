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        Karacabey'de trafik ekiplerinden motosikletlilere denetim

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde trafik ekiplerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:40
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        Karacabey'de trafik ekiplerinden motosikletlilere denetim
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde trafik ekiplerince motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ekipleri, Bursa-İzmir kara yolundaki denetimlerde 32 motosikletliyi durdurdu.

        Ekipler, eksiklikleri bulunan sürücülere toplam 52 bin 853 lira ceza kesti, 1 motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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