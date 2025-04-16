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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bursa'da zirai dondan etkilenen arazileri inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:18
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bursa'da zirai dondan etkilenen arazileri inceledi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

        Kırsal Karatekin Mahallesi'nde incelemelerde bulunup çiftçilerin sorun ve önerilerini dinleyen Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünyada birçok ülke gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

        İklim değişikliğine bağlı afetlerin 2025'te artarak devam ettiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Afetler bir taraftan artıyor ama asıl önemli olan afetlerin şiddeti de artıyor. Birkaç gün evvel yaşadığımız doğal afet don olayı 3-4 gün arka arkaya devam etti. 4 gün arka arkaya devam edince bütün ürünler aşağı yukarı bazı bölgelerde yüzde 100'e yakın oranda zarar gördü."

        Birliğe bağlı odaların tespit çalışmalarına katıldığını ve onlardan gelen bilgileri de değerlendirdiklerini dile getiren Bayraktar, çalışmaların sonucunda 65 ilde ürün hasarı tespit ettiklerini kaydetti.

        - "Üreticimize nakit desteği sağlanmalı"

        Bayraktar, TARSİM kapsamında olmayan üreticilere de destek verilmesi ve bu çiftçilerin ayakta tutulması gerektiğine dikkati çekti.

        Devletten üreticilere nakdi yardım ve girdi desteği beklediklerini anlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

        "Tarım ve Orman Bakanlığımız yeni bir çalışma başlattı, üretici maliyetleri üreticiye ödenecek şeklinde bir çalışma yapıldı. Bunu da olumlu buluyoruz. 'Tarım müdürlükleri marifetiyle üretici maliyetleri hesaplanacak ve bunlar üreticilere ödenecek.' denildi. Bunun kısa bir süre içinde gerçekleşmesi, üreticinin destekle kısa zaman içinde buluşması fevkalade önemli. Üreticimize nakit desteği sağlanmalı, kredi borçları yapılandırılmalı. Bunu önemsiyoruz."

        Şemsi Bayraktar, tarımsal üretim için su kaynaklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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