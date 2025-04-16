TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bursa'da zirai dondan etkilenen arazileri inceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Kırsal Karatekin Mahallesi'nde incelemelerde bulunup çiftçilerin sorun ve önerilerini dinleyen Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin dünyada birçok ülke gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

İklim değişikliğine bağlı afetlerin 2025'te artarak devam ettiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Afetler bir taraftan artıyor ama asıl önemli olan afetlerin şiddeti de artıyor. Birkaç gün evvel yaşadığımız doğal afet don olayı 3-4 gün arka arkaya devam etti. 4 gün arka arkaya devam edince bütün ürünler aşağı yukarı bazı bölgelerde yüzde 100'e yakın oranda zarar gördü."

Birliğe bağlı odaların tespit çalışmalarına katıldığını ve onlardan gelen bilgileri de değerlendirdiklerini dile getiren Bayraktar, çalışmaların sonucunda 65 ilde ürün hasarı tespit ettiklerini kaydetti.