Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ikinci maçında konuk ettiği DEPSAŞ Enerji As takımını 40-28 mağlup ederek finale yükseldi.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 22-13 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla karşılaşmadan 40-28 galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor, serideki durumu 2-0'a getirerek, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
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