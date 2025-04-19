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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:19
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞSpor Salonu

        Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

        Bursaspor Yörsan: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17

        1. Periyot: 15-23

        Devre: 25-41

        3. Periyot: 47-58

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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