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        Bursa'da müzik terapi sempozyumu düzenlendi

        Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) "Uludağ Müzik Terapi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:07
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        Bursa'da müzik terapi sempozyumu düzenlendi
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        Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) "Uludağ Müzik Terapi Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        BUÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED) tarafından Eğitim Fakültesi Uğur Mumcu Salonunda gerçekleşen sempozyumunda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye'nin müzikle terapi geleneğinin güçlü olduğunu söyledi.

        Sempozyumda emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Modern zamanların bilimsel bilgisiyle buluşturarak, üniversitemizde şimdi böyle bir işe imza atılıyor. Bunun için gururlu olduğumuzu söylemem gerekiyor." dedi.

        UMTED Başkanı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk de hastalık veya sağlık kavramlarının zaman içerisinde değişime uğradığını anlattı.

        Müzikle terapiye değinen Öztürk, şunları kaydetti:

        "Bu yöntem, bugün tıbbın içerisinde var olan ve faydalanabileceğimiz, 150 ülkede uygulanan bir tıbbi uygulamadır. Tıp doktorları da kendi hasta popülasyonunda bu yöntemin nasıl faydalı olacağının farkında olursa eğer, o zaman hasta yönetiminde müzik terapistini de davet ederek ondan yararlanabilir. Müzik terapisti de bu anlamda hastaya sağlık hizmeti sunan ekibin bir parçasıdır. Hekim, hastası için bu yöntemden nasıl faydalanacağının farkında olursa, sürece onu da dahil edebilir."

        Sempozyumda Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun da "Müzik Terapi Nedir ve Temel Kavramlar nelerdir?" başlıklı sunumunda bu alanda yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktardı.

        Torun, bundan sonrası için de tıp bilimi içinde müzik terapi konusunun çok daha doğru ve faydalı bir şekilde yer alabilmesi adına çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, "Bizim köklerimizde yer alan ögelerin, bilimsel araştırma yöntemleriyle araştırılması, zeminlerinin güçlendirilmesi ve uygulama sayılarının artırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Sempozyum Başkanlığı görevini üstlenen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Alver önderliğinde Bursa'da bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Dört oturum şeklinde devam eden sempozyum, sunumların ardından soru-cevap bölümü ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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