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        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:42
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        Bursa Valisi Ayyıldız'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ayyıldız, mesajında, milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

        Bu günün "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir" ifadesiyle taçlandığı, ulusal egemenliğin tescillendiği bir gün olduğunu kaydeden Ayyıldız, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin bir ifadesi olarak bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini aktardı.

        Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın aynı zamanda dünyanın çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayramı olarak ülkenin evrensel insani değerlere verdiği önemin de nişanesi olduğunu bildiren Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Ne mutlu ki, milletimizin evlatları sadece kendi bayramlarını değil, tüm dünya çocuklarının bayramını coşkuyla kutlayarak kardeşlik, barış ve dostluk mesajı vermektedir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk üyelerini, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sevgili çocuklar, sizlere emanet edilen bu kutsal vatanı en iyi şekilde koruyacağınıza, bilimin, aklın ve ahlakın ışığında ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Bayramınız kutlu olsun. Tüm dünya çocuklarının ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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