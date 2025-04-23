Bursa ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa'nın Nilüfer İlçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Halk danslarının, şiir dinletilerinin sunulduğu törende, çocukların gösterileri de ilgi gördü.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarıyla paylaşıldığını belirterek, "Bu vesileyle bugün okulları bombaların altında kalan, soykırıma maruz bırakılan Gazze'deki masum çocukların, öğrencilerin de en kısa sürede yeniden okullarına kavuşmalarını, acılarının ve gözyaşlarının dinmesini, onların da bu bayram sevincine ortak olabilmelerini, çocuklarımız ve tüm dünya çocukları adına yürekten temenni ediyorum." dedi.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bazı siyasi partilerin Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kent protokolü ve çocuklar ile aileleri katıldı.

- Eskişehir Eskişehir'de düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın, Vilayet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Daha sonra törenler Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın konuşmasının ardından ilkokul öğrencileri şiirler okudu. 23 Nisan temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ödülleri takdim edildi. Program, Kutipoğlu Anaokulu öğrencilerinin dans gösterileri, Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu öğrencilerinin ukulele gösterileri, Ticaret Borsası İlkokulu öğrencilerinin ritim gösterisi ve Cengiz Topel İlkokulu ile İki Eylül Ortaokulunun halk oyunları gösterisiyle devam etti. Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Çanakkale Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Hayta'nın bir konuşma yaptığı törene, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'ndaki etkinliklerde protokol üyeleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın bir konuşma yaptığı törende öğrenciler, şiirler okudu ve gösteri sundu. Bu arada Şehit Semih Akyıldız İlkokulu'nda düzenlenen kutlamalarda da öğrencilerin gösterileri ilgiyle takip edildi.

- Balıkesir Balıkesir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kurtdereli Spor Salonu'nda program düzenlendi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, öğrenciler tarafından yapılan ve salon önünde sergilenen lego şehirleri ve çeşitli projeleri inceledi. Daha sonra salonda başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir bir konuşma yaptı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin sergilediği çeşitli oyunlar, gösteriler büyük beğeni topladı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Öğrencilerin oluşturduğu 105 rakamının önüne gelen protokol, ellerindeki Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi. Programa, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile diğer ilgililer katıldı. - Bilecik Bilecik'te İstasyon Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasıyla başladı.

Şiir dinletisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler, halk oyunları gösterisi ve koro dinletisi sundu. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in konuşma yaptığı program, il genelinde "23 Nisan" konulu yarışmalarda dereceye girenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. Törene, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile veliler katıldı. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de kutlandı. - Yalova Yalova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Saffetçam Ortaokulu önünde toplanan kortejin İstanbul Caddesi üzerinden kortejle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşe vatandaşlar, bina ve kaldırımlardan salladıkları Türk bayraklarıyla destek verdi.