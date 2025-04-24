Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 62 ülkeye hafif ticari araç ve kamyon satıldı

CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 535 milyon 907 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi bu yılın ilk 3 ayında 9 milyar 494 milyon 202 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 16,2'ini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle 1 milyar 705 milyon 908 bin dolardan 1 milyar 535 milyon 907 bin dolara geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde 62 ülkeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

- Almanya'ya yüzde 241'lik artış

Sektörün, ocak-mart döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yılın ilk 3 ayında 433 milyon 24 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 40'lık düşüşle 259 milyon 889 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya yapılan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 214 artışla 67 milyon 569 bin dolardan 230 milyon 482 bin dolara çıktı. Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya ocak-mart döneminde dış satımı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azaldı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-mart döneminde 224 milyon 800 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 201 milyon 931 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Dördüncü sıradaki İspanya'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise yüzde 237 yükselişle 47 milyon 592 bin dolardan 160 milyon 515 bin dolara çıktı. - En çok ihracat yapılan 10 ülkenin 8'i AB ülkesi Beşinci sıradaki İtalya'ya hafif ticari araç-kamyon ihracatı yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 41 düşüşle 264 milyon 581 bin dolardan 154 milyon 558 bin dolara geldi. Ocak-mart döneminde, Fransa 120 milyon 591 bin dolarla altıncı, Belçika 92 milyon 416 bin dolarla yedinci, Avusturya 22 milyon 487 bin dolarla sekizinci, İrlanda 20 milyon 310 bin dolarla dokuzuncu, Avustralya da 19 milyon 931 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla onuncu sırada yer aldı.