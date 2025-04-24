Orhangazi'deki hafif ticari aracın yol kenarına savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
İznik'ten Gemlik istikametine seyreden Süleyman Aydın (49) idaresindeki 34 HMU 081 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu.
Kazada, sürücü ile eşi Sevgi Aydın (44) ve oğlu Muhammet Ali Aydın (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
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