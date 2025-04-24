Bursa'da "Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı" açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) Fuarcılık tarafından organize edilen "Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı" başladı.

Bursa Fuar Merkezi'nde açılan fuarda inşaat ve yapı sektörünün önde gelen firmaları ve isimleri bir araya geldi.

Açılışta konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bu fuar gibi etkinliklerin Bursa'ya katma değer getirerek bir nevi "fuarlar şehri" haline getireceğini umduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı BTSO'ya teşekkür etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da KFA Fuarcılık olarak her yıl yıl 20'nin üzerinde uluslararası fuar organizasyonu gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Fuarcılığın, ekonominin en önemli tuğlalarından biri olduğunu söyleyen Burkay, şöyle konuştu:

"Özellikle üretim merkezi olan coğrafyalar, şehirler, fuarcılık etkinlikleriyle bu üretmiş oldukları ürünleri dünyadaki alıcılarıyla buluşturma imkanı buluyorlar. Bu anlamda da bugün hayata geçirdiğimiz fuarlar gerçekten hem Bursa ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini ciddi anlamda destekleyen, dış ticareti destekleyen etkinlikler oldu."