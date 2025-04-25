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        Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sahnelendi

        Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 02:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 02:18
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        Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sahnelendi
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        Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı "Kuvayi Milliye Destanı" oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluşturuldu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun yönetmenliğini Serkan Çetinkaya, ritim ve ışık tasarımını Cenk Usta yaptı.

        Koza Lions Kulübü Sanat Ekibi tarafından düzenlenen gecede elde edilen gelir, mutfak atölyesi kurulması için Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Mehmet Zorlu Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'ne bağışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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