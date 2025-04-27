Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Trifunovic 19, Yiğitcan Saybir 18, Perez 14, Obrien 11, Pasecniks 8, Bankson 17, Ömer Cengiz, Berk Demir, Gauzin
Mersin Spor: Cruz 11, Cobbs 8, Olaseni 8, Emre Tanışan, Pineiro 7, Manek 13, Efianayi 8, Canberk Kuş 7, Magnay 3, Kartal Özmızrak, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 28-9
Devre: 44-30
3. Periyot: 63-44
5 faulle çıkan: 27.49 Obrien (TOFAŞ)
BURSA
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