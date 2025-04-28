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        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi

        Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 02:35 Güncelleme: 28.04.2025 - 02:35
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        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
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        Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Osman Çiçek yönetti.

        İnci Cankurt'un sunumuyla sahne alan derneğin korist ve solistleri Türk Sanat Müziğinin unutulmayan eserlerini seslendirdi.

        Gecede, "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Fikrimin İnce Gülü", "Ne Çıkar Bahtımıza" ve "Yar Saçların Lüle Lüle" gibi eserler seslendirildi.

        Konser sonunda koro, şef ve solistler sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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