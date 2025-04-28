Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi

        Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 03:45 Güncelleme: 28.04.2025 - 03:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.

        Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

        Gecede kemanda Begüm Bensu Ünsal, viyolonselde Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanoda Dilan Dereli, sergiledikleri sahne performanslarıyla Bursalı müzikseverlerin beğenisini kazandı.

        Konserde klasik müziğin sevilen eserleri keman, piyano ve viyolonsel ile Terra Trio grubu tarafından yorumlandı.

        Gecenin sonunda grup, Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konseri düzenlendi
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki 8 seferi iptal edildi
        TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
        TOFAŞ-Mersin Spor: 87-65
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
        Karacabey Belediyespor-Menemen FK: 2-0
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcılardan Güler'in cenazesi Bursa'da defnedild...
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcılardan Güler'in cenazesi Bursa'da defnedild...