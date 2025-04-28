Bursa'da Terra Trio müzik grubu konser verdi
Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.
Bursa'da Terra Trio müzik grubu müzikseverlerle buluştu.
Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.
Gecede kemanda Begüm Bensu Ünsal, viyolonselde Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanoda Dilan Dereli, sergiledikleri sahne performanslarıyla Bursalı müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Konserde klasik müziğin sevilen eserleri keman, piyano ve viyolonsel ile Terra Trio grubu tarafından yorumlandı.
Gecenin sonunda grup, Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.
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