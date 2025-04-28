Bursa'da "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı" açıldı

Bursa'nın tekstil sektöründeki tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı" kapılarını açtı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarda 50'ye yakın ülkeden 200'den fazla alıcı, Bursalı firmalarla işbirliği için görüşmeye başladı.

"Değişime Giden Yol" teması etrafında şekillenen trend alanlarında firmalar, 2026 ilkbahar-yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonlarını tanıtıyor.

Döngüsel moda, akıllı tekstiller ve tekstilde dijital sanat gibi yenilikçi konuların ele alınacağı seminerlerin de düzenleneceği fuar 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticileri buluşturan fuarı gezen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, zor bir dönemden geçen tekstil sektörünün ihracatının artırılması yönünde BTSO tarafından önemli çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Kuş, üyelerin dış ticaret hacmini artırmak için farklı organizasyonlar düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Bugün de tekstil alanında yeni bir fuarın kapılarını açtık. Tekstil alanındaki üreticilerimizi ve yabancı alıcıları fuarımızda bir araya getirdik. Fuarı 50'ye yakın ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı ziyaret ediyor. Önümüzdeki dönemde fuardaki görüşmelerin firmalarımıza yeni ihracat kapıları açacağına ve nefes aldıracağına inanıyorum. Sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da tekstil sektörünün, Bursa'nın güçlü olduğu alanların başında geldiğini dile getirerek, "BTSO üyesi firmalarımızın ihracat pazarlarını güçlendirmesi ve dış ticaretini artırması büyük önem taşıyor. Önemli alıcıları ağırlayan fuarımızın sektörümüzün ihracatına güç katacağına inanıyorum." dedi.