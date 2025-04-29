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        Uzmanından çocuklarda meydana gelen göz kusurlarında erken teşhise ilişkin uyarı

        Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, çocuklukta ortaya çıkan görme sorunlarında tanının önemine dikkati çekerek, doğru gözlük seçiminin önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:58
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        Uzmanından çocuklarda meydana gelen göz kusurlarında erken teşhise ilişkin uyarı
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        Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, çocuklukta ortaya çıkan görme sorunlarında tanının önemine dikkati çekerek, doğru gözlük seçiminin önemini vurguladı.

        Özmen, yaptığı açıklamada, sağlıklı göz gelişimi için doğumdan itibaren herhangi bir şikayet olmasa bile göz hekimi tarafından değerlendirmenin çok önemli olduğunu bildirdi.

        Görme kusurları erken yaşta saptanırsa, görme düzeyinin artırılması için gözlük kullanımıyla normal bir görme gelişimine de katkı sağlandığını aktaran Özmen, "Yüksek gözlük kusurları gibi iki göz arasındaki farklı kırılma kusurları da mutlaka erken saptanıp erken gözlükle rehabilite edilmelidir. Çocuk yaşta sık görülen göz hastalıkları arasında olan bazı şaşılıklıkların (göz kayması) nedeni kırılma kusurlarına bağlıdır ve gözlük kullanımı şaşılığın bazen kısmen bazen tamamen düzelmesi bu kusurları düzeltecek gözlük kullanımı ile mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.

        Çocuklukta ortaya çıkan yüksek kırılma kusurları (hipermetropi), iki göz arasında kırılma kusuru farkı (anizometropi) ve şaşılıkların doğum ve ilkokula başlama dönemi arasında görmenin sağlıklı gelişememesine ve göz tembelliğine yol açtığını aktaran Özmen, çocukta söz konusu durumların erken tanısıyla diğer tedavi yöntemleri yanında erken ve uygun gözlük kullanımının önemini vurguladı.

        Özmen, kırılma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan optik camların ölçüsünün diyoptri ile belirlendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

        "Erişkinden farklı olarak özellikle görme gelişiminin devam ettiği yaş döneminde uygun olmayan bir gözlük camı ölçüsü ve uygun olmayan yanlış bir cam-gözlük çerçevesi uygulaması kötü görmeye neden olarak sağlıklı bir görme gelişimini engelleyebilir ve göz tembelliği tedavisini güçleştirebilir. Bu nedenle gözlük camı diyoptrisinin doğru belirlenmesi ve belirlenen optik camın görme ekseninde en uygun yere konumlanması için doğru çerçeve seçimi ve hassas bir uygulama önem taşır."

        Okul çağındaki çocuklarda uzak ve yakını görmede yaşanan sorunların başarıyı doğrudan etkilediğini aktaran Özmen, ileri yaşlardaki çocuklarda erken yaşlardaki gibi göz tembelliği riski kalmasa da doğru bir gözlük uygulamasıyla net görmenin ve görsel dünyayı gerçeği gibi algılamanın iyi bir yaşam kalitesi için gerekli olduğunun altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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