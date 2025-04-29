Bursa'da pencereden düşen çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bir evde yaşayan A.E. (2) henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki pencereden beton zemine düştü.

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