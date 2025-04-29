Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da pencereden düşen çocuk yaralandı

        Bursa'dan evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da pencereden düşen çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'dan evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bir evde yaşayan A.E. (2) henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki pencereden beton zemine düştü.

        Çocuğun ağlama seslerini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Kamyonet otomobile çarptı; 3 yaralı
        Kamyonet otomobile çarptı; 3 yaralı
        2'nci kat penceresinden düşen Azra yaralandı
        2'nci kat penceresinden düşen Azra yaralandı
        Uzmanından çocuklarda meydana gelen göz kusurlarında erken teşhise ilişkin...
        Uzmanından çocuklarda meydana gelen göz kusurlarında erken teşhise ilişkin...
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kaza...
        Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kaza...