Bursa'da pencereden düşen çocuk yaralandı
Bursa'dan evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bursa'dan evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Huzur Mahallesi 17. Sokak'ta bir evde yaşayan A.E. (2) henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki pencereden beton zemine düştü.
Çocuğun ağlama seslerini duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.