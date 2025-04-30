Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafikte ambulans sürücüsünün darbedildiği kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi

        Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hasta taşıyan ambulansın sürücüsüyle başka bir araçtaki kişilerin karıştığı kavgaya ilişkin 4 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafikte ambulans sürücüsünün darbedildiği kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hasta taşıyan ambulansın sürücüsüyle başka bir araçtaki kişilerin karıştığı kavgaya ilişkin 4 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Bursa 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki sanıklar Selim Y, Melih Y, Semih Y, Muhammed Ali K. ve taraf avukatları katıldı.

        Müşteki sanık Selim Y. olay tarihinde müşteki sanık Muhammed Ali K'nın araç içerisindeyken kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü.

        Şikayetçi olduğunu belirten Selim Y, suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı, sanık Melih Y. hakkında verilen adli kontrol kararının devamını, ayrıca müşteki sanık Muhammed Ali K. hakkındaki raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla yeniden rapor alınmasına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme hakimi, müşteki sanık Muhammed Ali K’nın yaralanmasına ilişkin kemik kırığı meydana gelip gelmediği hususunda daha önce alınan raporlardaki çelişki nedeniyle yeniden rapor alınmasına ve Melih Y. hakkında verilen adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, 10 Ekim'de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı.

        İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü Selim Y. ile oğlu Melih Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmişti. Olayın ardından baba Selim Y, oğulları Semih ve Melih Y. ile ambulans sürücüsü Muhammed Ali K, birbirinden şikayetçi olmuştu.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Selim Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu Melih Y. ise tutuklanmıştı. Melih Y. geçen aralıkta görülen davanın ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Sektör temsilcileri konut satışlarında ilk çeyrekteki rakamları değerlendir...
        Sektör temsilcileri konut satışlarında ilk çeyrekteki rakamları değerlendir...
        "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu sahnelendi
        "Bir Destandır Kut'ül Amare" oyunu sahnelendi
        Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı
        Bursa'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yabancı uzmanlardan tam not aldı
        Kuraklık nedeniyle koyun otlatıp otomobille gezdikleri barajda, tekneyle aç...
        Kuraklık nedeniyle koyun otlatıp otomobille gezdikleri barajda, tekneyle aç...
        İmam hatip öğrencileri Gazze için 6 dilde konser verecek
        İmam hatip öğrencileri Gazze için 6 dilde konser verecek
        Bursa'da 600 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı
        Bursa'da 600 polisle uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı