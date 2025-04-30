Bursa'da trafikte ambulans sürücüsünün darbedildiği kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Selim Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu Melih Y. ise tutuklanmıştı. Melih Y. geçen aralıkta görülen davanın ilk duruşmasında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsü Selim Y. ile oğlu Melih Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmişti. Olayın ardından baba Selim Y, oğulları Semih ve Melih Y. ile ambulans sürücüsü Muhammed Ali K, birbirinden şikayetçi olmuştu.

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, 10 Ekim'de, kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesinden alarak tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıkmıştı.

Mahkeme hakimi, müşteki sanık Muhammed Ali K’nın yaralanmasına ilişkin kemik kırığı meydana gelip gelmediği hususunda daha önce alınan raporlardaki çelişki nedeniyle yeniden rapor alınmasına ve Melih Y. hakkında verilen adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şikayetçi olduğunu belirten Selim Y, suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Müşteki sanık Selim Y. olay tarihinde müşteki sanık Muhammed Ali K'nın araç içerisindeyken kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü.

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