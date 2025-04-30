Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 21:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ahmet Kongir (51) idaresindeki 35 BCD 563 plakalı pikap, Hamidiye Mahallesi Deveci Konak Yolu'nda karşı yönden gelen Seyit Ali Küçük idaresindeki 16 HBB 04 plakalı pikap ile çarpıştı.

        Kazada Ahmet Kongir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Seyit Ali Küçük ile araçta bulunan Cihan Akpolat, Bayram Akkurt ve Barış Gücel yaralandı.

        Yaralılar Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        İstanbul'da bu duraklar yarın kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        Sahiplendiği 26'i köpeği öldürdü! "Açık camdan gittiler"
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Bursa'da 2 kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da 2 kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
        4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen Ayşe, yaralandı
        4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen Ayşe, yaralandı
        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i, park halindeki 5 motosiklet ile hafif...
        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i, park halindeki 5 motosiklet ile hafif...
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'da trafikte ambulans sürücüsünün darbedildiği kavgayla ilgili davanın...
        Bursa'da trafikte ambulans sürücüsünün darbedildiği kavgayla ilgili davanın...
        Sektör temsilcileri konut satışlarında ilk çeyrekteki rakamları değerlendir...
        Sektör temsilcileri konut satışlarında ilk çeyrekteki rakamları değerlendir...