Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Kazada Ahmet Kongir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Seyit Ali Küçük ile araçta bulunan Cihan Akpolat, Bayram Akkurt ve Barış Gücel yaralandı.

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