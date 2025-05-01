Bursa'da "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Oyun, Leyla ile Mecnun çiftinin boşanmalarına iki gün kala çevrelerindeki sevilen kişinin ölümüyle yaşananları konu alıyor.

"Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

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