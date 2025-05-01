Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 02:13 Güncelleme: 01.05.2025 - 02:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Bülent Emrah Parlak'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Murat Eken üstlendi.

        Oyun, Leyla ile Mecnun çiftinin boşanmalarına iki gün kala çevrelerindeki sevilen kişinin ölümüyle yaşananları konu alıyor.

        Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, sahnedeki performanslarıyla Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

        Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor
        Kallas: Avrupa Birliği B planı hazırlıyor
        İstanbul'da bu duraklar bugün kapalı
        İstanbul'da bu duraklar bugün kapalı
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        Hindistan hava sahasını Pakistan'a kapattı
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"

        Benzer Haberler

        Bursa'da "Gönlümüzdeki Türküler" konseri düzenlendi
        Bursa'da "Gönlümüzdeki Türküler" konseri düzenlendi
        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapması sonucu yakalandı
        Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapması sonucu yakalandı
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        Bursa'da trafik kazasında 1 kişi öldü
        Bursa'da 2 kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
        Bursa'da 2 kamyonetin kafa kafaya çarpışması kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
        4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen Ayşe, yaralandı
        4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen Ayşe, yaralandı
        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i, park halindeki 5 motosiklet ile hafif...
        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i, park halindeki 5 motosiklet ile hafif...