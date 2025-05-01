İnegöl'de pencereden düşen çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, apartman dairesinin penceresinden düşerek yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, apartman dairesinin penceresinden düşerek yaralandı.
Orhaniye Mahallesi Gazimağosa Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın birinci katındaki evde oyun oynayan 4 yaşındaki Ayşe S, odadaki pencereye tırmandı.
Dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düşen çocuk yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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