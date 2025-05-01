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        İnegöl'de pencereden düşen çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, apartman dairesinin penceresinden düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:07
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        İnegöl'de pencereden düşen çocuk yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, apartman dairesinin penceresinden düşerek yaralandı.

        Orhaniye Mahallesi Gazimağosa Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın birinci katındaki evde oyun oynayan 4 yaşındaki Ayşe S, odadaki pencereye tırmandı.

        Dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düşen çocuk yaralandı.

        Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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