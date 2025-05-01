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        Mudanya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:48
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        Mudanya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Güzelyalı Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 EY 069 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

        Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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