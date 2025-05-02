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        "Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 21:47 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:47
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        "Yaren" leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

        Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren, 14'üncü yılında da kilometrelerce mesafe kat edip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşti.

        Tekrar göl manzaralı yuvasına gelen Yaren'in 2 yavrusu yumurtadan çıktı.

        Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in yavrularının dünyaya geldiğini, "Henüz poz vermeseler de ilk yavrumuz bugün yumurtadan çıkmış. Yayını izleyenlere kısa bir süre görünüp yine yuvanın içine saklanmış." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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