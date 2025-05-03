Bursa'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

P.U'nun durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Savrulan motosiklet önce bir araca, ardından bariyere çarptı. Sürücü ile arkasında bulunan P.U. (15) yaralandı.

Ali Kara yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıktı.

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