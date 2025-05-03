Bursa'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.
Ali Kara yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıktı.
Savrulan motosiklet önce bir araca, ardından bariyere çarptı. Sürücü ile arkasında bulunan P.U. (15) yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kara, kurtarılamadı.
P.U'nun durumunun da ağır olduğu öğrenildi.
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