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        Bursa'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:30
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        Bursa'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkasındaki kişi yaralandı.

        Ali Kara yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan motosiklet önce bir araca, ardından bariyere çarptı. Sürücü ile arkasında bulunan P.U. (15) yaralandı.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Kara, kurtarılamadı.

        P.U'nun durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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