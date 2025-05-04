Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı

        Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı.

        Bursa'nın fethinin 699. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde başladı.

        Sporseverlerin ilgi gösterdiği koşuya, 799 erkek ve 480 kadın olmak üzere toplam 1279 kişi kayıt yaptırdı.

        Saltanat Kapı önünden başlayan yarışta sporcular; Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayıhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik koşuyu tamamlamak için ter döktü.

        Yarışın erkekler kategorisinde Semih Eren Kurtaran birinci, Ömer Altun ikinci, Gökhan Gündoğan ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne İrem Özkan çıktı, Ülfet Mutlu ikinci, Betül Alagöz de üçüncülük elde etti.

        Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve protokol üyeleri takdim etti.

        Pınarbaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ni, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu ile tamamladıklarını söyledi.

        Koşuya ilginin yoğun olduğunu ifade eden Esendemir, şunları kaydetti:

        "Engelli vatandaşlarımızın da koşuda yer alması bizlere gurur verdi. Önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacağız. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri'ni, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına yakışır bir şekilde düzenlemek istiyoruz. Haziran ayında bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayın sonunda da gelecek yıl düzenleyeceğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri'nin yol haritasını belirleyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        3 aylık Yunus bebek, beşiğinde ölü bulundu
        3 aylık Yunus bebek, beşiğinde ölü bulundu
        Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
        Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
        Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Askerdeyken projesini çizdiği silindirler 70 ülkede kullanılıyor
        Askerdeyken projesini çizdiği silindirler 70 ülkede kullanılıyor
        Kaportasını yeniden tasarladığı araçların sahipleri 'Bu benim mi' diyor
        Kaportasını yeniden tasarladığı araçların sahipleri 'Bu benim mi' diyor
        Bursa'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Bursa'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı