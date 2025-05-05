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        Bursa'da baraj arazisinde tarımsal faaliyet sürdüren kişiler hakkında işlem başlatıldı

        Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı alanında tarımsal faaliyetlerini sürdüren kişiler hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:41
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        Bursa'da baraj arazisinde tarımsal faaliyet sürdüren kişiler hakkında işlem başlatıldı
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        Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı alanında tarımsal faaliyetlerini sürdüren kişiler hakkında işlem başlatıldı.

        DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gölbaşı Mahallesi 860 ada 1 parsel sayılı "baraj gölü" niteliğindeki taşınmazda, üçüncü şahıslarca yıllardır ekim yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Geçen yıl mayıs ayından itibaren işgalci durumundaki çiftçilere defaten yazılı ve sözlü uyarılar yapılmasına rağmen tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü bildirildi.

        Kestel Kaymakamlığınca ilgili kanun gereği "müdahalenin meni" kararı verildiğinin dile getirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Buna rağmen mevcut ürünün hasadı gerçekleştikten sonra ikinci kez tekrar izinsiz olarak aynı arazide tarımsal faaliyet sürdürüldüğü için tarafımızca 2024 yılı için ecrimisil uygulanmıştır. Kestel Kaymakamlığı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına belirtilen taşınmaza ikinci kez tecavüzde bulunulduğu ve müdahalenin meni kararı verildiği için 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154. maddesi gereğince cezai işlem yapılmak üzere kararın bir örneğini göndermiştir. Bunun üzerine idaremizce Kestel Kaymakamlığına, Kestel ilçesi, Dudaklı Mahallesi, 860 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda bölge müdürlüğümüz teknik ekiplerince yerinde yapılacak makineli çalışmayla taşınmazda bulunan tecavüzün kaldırılacağından ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve işgalcilere bilgi verilmesi hususunda yazı yazılmıştır."

        Açıklamada, bir yıldır yasa dışı kullanıcılar tarafından sürekli süre talep edildiği, ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığı DSİ arazisini değil, merayı işlediklerini ve ecrimisil ödediklerini belirten söz konusu kişilerin 2024 yılı ecrimisil bedeline de itiraz ettiği, ödeme yapmadıkları bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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