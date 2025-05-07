Bursa'da bir kahvehane kurşunlandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneyi kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneyi kurşunlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siteler Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önüne motosikletiyle gelen kişi, iş yerinin camlarına ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, iş yerine 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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