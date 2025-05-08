Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde A.E. idaresindeki 16 KKR 98 plakalı otomobille Ö.P. idaresindeki 16 BHM 157 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.P. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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