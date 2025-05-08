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        Marmarabirlik yeni stratejilere odaklanacak

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yenilikçiliğe değer veren hümanist bir yönetim tavrını kurum kültürüne yerleştirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:42
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        Marmarabirlik yeni stratejilere odaklanacak
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        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yenilikçiliğe değer veren hümanist bir yönetim tavrını kurum kültürüne yerleştirmek istediklerini söyledi.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu'nda yaşanan değişimin ardından Başköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda basın mensuplarıyla buluşan Yıldız, yeni dönemde Marmarabirlik'in güçlü ve doğru hamlelerle yeni stratejilere odaklanacağını bildirdi.

        Yıldız, 71 yıllık tarihiyle ülkenin lokomotifleri arasında yer alan, 8 kooperatifi ve yaklaşık 30 bin ortağı için hizmet üreten Marmarabirlik'in yeni dönemde yeni hedeflere odaklandığını ifade etti.

        26 Nisan'daki genel kurulun ardından yapılan ilk toplantıda yönetim kurulunun talebiyle başkanlık görevinde bir değişim yaşandığını hatırlatan Yıldız, oy çokluğuyla alınan karar sonrasında 6 Mayıs itibarıyla başkanlık görevini üstlendiğini aktardı.

        Yeni dönemde birlik olarak ilk olarak kurumsallaşmaya önem vereceklerini dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

        "Yönetim ve personel kadrolarımızı çevreleyen, fikre, iyileştirmeye, yenilikçiliğe değer veren, sevgi ve saygıyı temel alan hümanist bir yönetim tavrını kurum kültürümüze yerleştirmek istiyoruz. 8 kooperatifimizin her birine ayrı ayrı kıymet vererek, birleştirici bir üst kuruluş olma amacını taşıyoruz. Yaklaşık 30 bin ortağımız arasından sadece hemşehrimiz değil, bizim için her biri ayrı ayrı değerlidir. Her birinin derdi ayrı ayrı derdimizdir. Önümüzdeki kampanya dönemine kadar iç işleyişimizdeki ana değişiklikleri tamamlayarak hasat dönemine tüm hazırlıklarımız ve planlamalarımızla gireceğiz."

        Ali Yıldız, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nin planladığı zeytinyağı tesisi ve Türkiye'de bir ilk olacak Mudanya Uygulamalı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Lisesi ile ilgili proje başlatıldığını, bu projenin bir köşesinde Marmarabirlik'in olacağını bildirdi.

        Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş da Marmarabirlik'in zarar ettiğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bahse konu zararın 2023-2024 yılı bilançosunda enflasyon muhasebesinden kaynaklı oluştuğunu ifade eden Ertaş, "Bu zarar, 2025 Nisan ayı itibarıyla alınan genel kurul kararı doğrultusunda geçmiş yıl karları ve fonlarla kapatılacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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