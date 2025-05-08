Bursa'da lise öğrencileri 1 ay "üniversiteli" olacak
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 2 farklı projeyle lise öğrencileri 1 ay boyunca üniversitede eğitim görecek.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 2 farklı projeyle lise öğrencileri 1 ay boyunca üniversitede eğitim görecek.
BTÜ ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında "100 Okul 100 Akademisyen" ve "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
"100 Okul 100 Akademisyen" projesi kapsamında farklı akademik alanlardan, BTÜ'lü 100 akademisyen, Bursa'daki 100 lisede yüz yüze ders etkinlikleri gerçekleştirecek. Akademisyenler, öğrencilere üniversite kültürünü tanıtacak, bilimsel sohbetler ve konu anlatımlarıyla gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.
Lise öğrencilerine BTÜ'nün kapılarının açılacağı "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi" ile lise 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, BTÜ'nün erişime açacağı sistem üzerinden üniversite tercihi yapar gibi okumak istedikleri bölümü tercih edecek. Yerleştirme sırasında öğrencilerin okul not ortalaması baz alınacak.
Her bölüme 5 lise öğrencisinin kabul edileceği proje ile öğrenciler ilk üniversite deneyimlerini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 1 ay boyunca haftada bir gün BTÜ sıralarında gerçekleştirebilecek.
Öğrencilerin tercih edeceği bölümleri ve üniversite kültürünü birebir simüle edeceği proje, tüm ortaöğretim kurumlarına açık olacak. Tercihlerin ekim ayı içerisinde BTÜ'nün duyurusunu yapacağı sistem üzerinden gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yaptığı açıklamada, bir ilki hayata geçirdiklerini söyledi.
Prof. Dr. Çağlar, "Lise öğrencilerimize, hayatlarını yönlendirme noktasında rehberlik edecek bu projeleri hayata geçirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bugünkü projemiz de ilklere imza atan üniversite olmamızın diğer bir somut örneğidir. İlk olmaya, üretmeye devam edeceğiz." dedi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise proje fikrini ortaya koyan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Çağlar'a teşekkür etti.
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