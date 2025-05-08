Bursa'da lise öğrencileri 1 ay "üniversiteli" olacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 2 farklı projeyle lise öğrencileri 1 ay boyunca üniversitede eğitim görecek.

BTÜ ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında "100 Okul 100 Akademisyen" ve "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

"100 Okul 100 Akademisyen" projesi kapsamında farklı akademik alanlardan, BTÜ'lü 100 akademisyen, Bursa'daki 100 lisede yüz yüze ders etkinlikleri gerçekleştirecek. Akademisyenler, öğrencilere üniversite kültürünü tanıtacak, bilimsel sohbetler ve konu anlatımlarıyla gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Lise öğrencilerine BTÜ'nün kapılarının açılacağı "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa Projesi" ile lise 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, BTÜ'nün erişime açacağı sistem üzerinden üniversite tercihi yapar gibi okumak istedikleri bölümü tercih edecek. Yerleştirme sırasında öğrencilerin okul not ortalaması baz alınacak.