İnegöl'de güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

Yaklaşık 150 polisin katıldığı denetimlerde 520 şahsın ve 423 aracın sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 32 araca toplam 127 bin 329 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

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