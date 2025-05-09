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        İnegöl'de güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:28
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        İnegöl'de güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe genelinde şüpheli ve aranan şahıslara yönelik güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla yürütülen uygulama kapsamında ilçe merkezindeki 5 ayrı noktada kontrol noktaları oluşturuldu.

        Yaklaşık 150 polisin katıldığı denetimlerde 520 şahsın ve 423 aracın sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 32 araca toplam 127 bin 329 lira cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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