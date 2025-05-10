Piyanist Gülsin Onay, Bursa'da konser verdi

Konser sonunda Gülsin Onay ve Nilüfer Oda Orkestrası, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede sahne alan piyanist Onay, Ludwig Van Beethoven'dan "Cariolan Overture" ve Wolfgang Amadeus Mozart'dan "Allegro", "Romance" ve "Allegro Assai" gibi eserleri Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Bursa'da Nilüfer Oda Orkestrası tarafından düzenlenen "Senfoniye Müzikal Bir Yolculuk" konserinde piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

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